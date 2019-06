أثار جدلا واسعا... المرشد الإيراني يظهر بـ"البسيطة القاتلة" في يده (صور)

وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن المرشد كان يحمل بندقية قنص روسية من نوع "دراغانوف"، أثناء خطابه أمس في الذكرى الثلاثين لوفاة آية الله الخميني.

وأكد خامنئي، أن محور المقاومة في أكثر أوقاته انسجاما، مشيرا إلى أن إيران ستصل لنقطة الردع العسكري والاقتصادي رغم العقوبات الأمريكية.

وقال خامنئي "اليوم محور المقاومة في أكثر وقت انسجاما منذ أربعين سنة"، وأضاف "لدينا مشاكل اقتصادية في إيران ولكن لن نصل إلى طريق مسدود. هناك مشاكل ولدينا أسباب خاصة لها".

وأوضح المرشد "سوف نصل إلى نقطة الردع في المجال الاقتصادي، وفي المجال العسكري لدرجة أن العدو لن يستطيع تهديد الشعب الإيراني أو القيام بأية حركة مقابل القوة العسكرية الإيرانية".

وأشار خامنئي إلى أن "أمريكا تتآكل من الداخل ونفوذها السياسي يتراجع، وهناك إحصاءات تؤكد ذلك".