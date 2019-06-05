الرئيس الصيني: بوتين صديقي المقرب

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقه المقرب.

وقال شي جين بينغ عقب محادثاته مع بوتين:

"هذه زيارتي الثامنة لروسيا منذ عام 2013. لقد بنينا علاقات عمل وثيقة مع الرئيس بوتين، وكذلك علاقات صداقة عميقة".

وتابع بقوله:"على مدى السنوات الست الماضية ، التقينا ثلاثين مرة تقريبًا. روسيا هي الدولة الأجنبية الأكثر زيارة بالنسبة لي والرئيس بوتين صديقي المقرب وزميل جيد".

ووفقا له، العلاقات الوطيدة بين الرئيسين يعكس المستوى العالي للعلاقات الثنائية والتفاعل الاستراتيجي الوثيق بين الصين وروسيا.

ولفت الرئيس الصيني، إلى أن المفاوضات مع فلاديمير بوتين جرت في جو صريح وودود للغاية.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى 7 حزيران/يونيو الجاري.