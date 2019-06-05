وزير الخارجية الروسي: النزعة الانهزامية غير مقبولة ورئيس الدولة ملزم بالحفاظ على القوى النووية متأهبة للقتال

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن النزعة السلمية جيدة، لكن الانهزامية غير مقبولة، وبالتالي فإن رئيس الدولة ملزم بالحفاظ على القوى النووية الاستراتيجية متأهبة للقتال، وإلا فلن يمكنك ضمان سيادتك واحترامك لذاتك.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع المؤسسة الإعلامية "أر بي كا"الروسية: "لا أريد أن أقول إننا بحاجة إلى الحديث عن احتمال نشوب حرب نووية، لكن كل رئيس دولة، ملزم بالحفاظ على القوى النووية الاستراتيجية متأهبة للقتال".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد أثبت التاريخ في العقود الماضية أنه بخلاف ذلك لا يمكن للمرء أن يضمن سيادته، وضمان احترام نفسه، ولسوء الحظ، من غير هذا مستحيل" (الحفاظ على سيادة الدولة).

وأشار إلى أن "هذا مستحيل، لأن الولايات المتحدة قررت فقط أنها هي وحدها من تستطيع فرض نظامها على هذا الكوكب، وهذا ليس خيارنا، لقد بدأ هذا منذ وقت طويل عندما اختفى الاتحاد السوفيتي، وأصبح من الواضح لنا كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع بلدنا. عندما وصل أولئك الذين فهموا هذا المفهوم بشكل جيد إلى السلطة، بدأ الوضع يتغير"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تصيغ أيضا استخدام أسلحتها الاستراتيجية [بنفسها]".

وأوضح لافروف أنه:

"من المحتمل أن تكون المسالمة جيدة، ولكن المسالمة، التي في حالة معينة تساوي الانهزامية، غير مقبولة. جميع الخبراء لديهم الفرصة الكاملة. للنظر في العقائد العسكرية الأمريكية، على من يطلقون اسم العدو هناك، وبوجه من يجب بناء السياسة النووية بأكملها".

وأضاف: "إذا نظرتم إلى الوثائق العقيدية [الروسية]، فإننا لم نخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية. وقد تم ذلك من قبل الولايات المتحدة في عقيدتها. أنا مع السلام تماما، ولا أعتقد [بمقولة] إن "أردت السلام — استعداد للحرب" إنها عبارة صحيحة ورثناها من القدماء، لكن الحقيقة هي أنك عليك أن تكون مستعدا لحماية نفسك".