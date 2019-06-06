إعلام: فشل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والمكسيك بشأن ملف فرض الرسوم الجمركية

واشنطن — سبوتنيك. وقالت قناة "سي إن بي سي"الأمريكية:" فشلت الولايات المتحدة والمكسيك في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات التجارة اليوم الأربعاء".
جاء ذلك بعدما أعلن ترامب، الخميس 30 مايو/آيار، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".
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