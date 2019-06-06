ترامب: سيتم فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه سيتم فرض رسوم جمركية عقابية نسبتها 5 بالمئة على جميع البضائع المستوردة من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو القادم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد مع الوفد المكسيكي.

موسكو — سبوتنيك. وأشار ترامب إلى أن المحادثات مع المكسيك ستستمر اليوم الخميس مؤكدا أنه "سيتم فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة يوم الاثنين المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد وسيتم رفعها (النسبة لاحقا)".

وأفاد الرئيس بأنه تم تحقيق أمس الأربعاء بعض التقدم بهذا الصدد، ولكن هذا غير كافيا.

وأختتم ترامب: "كلما ارتفعت نسبة الرسوم، ستعود المزيد من الشركات إلى الولايات المتحدة!".

يذكر أن خيسوس سيادي، نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، حذر في وقت سابق من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،رسوما جمركية جديدة على المكسيك.

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب، الخميس 30 مايو/آيار، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذالمكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".