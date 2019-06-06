"طلاء الجدران"... عمل جديد لجنود الجيش الأمريكي

وأضاف البيان: "في حين أن الهدف الأساسي هو تحسين المظهر الجمالي للجدار، فهناك فائدة عملية أيضا، وبناء على خبرتنا في طلاء حاجز في نوجاليس، ولاية أريزونا". في إشارة منهم إلى أن طلاء الحواجز الحدودية في مدينة أريزونا سمح بالكشف عن "التكتيكات المموهة التي تساعد الأشخاص في عبور الحدود بطريقة غير قانونية".
وأكدت الوزارة أنه أصبح من الصعب جدا على المهاجرين اجتياز الحواجز المطلية.
وأدان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، ديك دوربين، على "تويتر" هذه المهمة واصفًا إياها بأنها "إساءة استخدام مخزية لأموال دافعي الضرائب". وأضاف: "جيشنا لديه عمل أكثر أهمية من جعل جدار ترامب جميلا".
DHS informed Congress today that troops are going to spend the next month painting the border wall & “the primary purpose is to improve the aesthetic appearance.” A disgraceful misuse of taxpayer $$. Our military has more important work to do than making Trump’s wall beautiful.— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) June 5, 2019
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