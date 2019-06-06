رئيسة مجلس النواب الأمريكي تريد أن ترى ترامب في السجن

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن المسؤولين الحاضرين في الاجتماع قولها: "لا أريد عزله، أريد أن أراه في السجن".
وفي الوقت نفسه، فإن رئيسة مجلس النواب تدعم رغبة زملائها الديمقراطيين في رغبتهم في البدء في إجراءات العزل، لكن تعتقد أنه يجب أن يتم ذلك في الوقت والظرف المناسبين، وعلى وجه الخصوص، يحتاج الديمقراطيون إلى حشد دعم قوي من الجمهور ومن كلا الحزبين.
ويمكن عزل الرئيس الأمريكي بناءً على نتائج المحاكمة في مجلس النواب، حيث يجب على مجلس الشيوخ التأكيد على جميع التهم.
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