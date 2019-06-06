ماكرون: ننسق مع واشنطن في الشرق الأوسط والساحل الأفريقي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن علاقة قوية تربط فرنسا مع واشنطن وأن البلدين ينسقان العمليات في الشرق الأوسط والساحل الأفريقي.

باريس — سبوتنيك. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: " بلدانا يعملان سويا للحفاظ على الديمقراطية وحل الأزمات حول العالم".

وتابع: " لدينا علاقة قوية ونحن نعمل وننسق سويا في الساحل الأفريقي وسوريا والعراق وهدفنا هو حماية الديمقراطية والحريات".

أما بما يتعلق بالملف النووي الإيراني قال ماكرون: "نريد أن نتأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي ونريد الحد من نشاطاتها البالستية".

وتابع: "هدفنا هو السلام في المنطقة ويجب بدء مفاوضات جديدة مع إيران".

من ناحيته قال ترامب خلال المؤتمر الصحفي قبل بدء اجتماع مغلق بينهما في مديرية شرطة بلدة كان في منطقة النورماندي شمال غرب البلاد، " الإيرانيون يريدون التفاوض وهذا جيد ونحن مستعدون للتفاوض، ولكن يجب ألا يحصلوا على السلاح النووي".

وهاجم ترامب الدولة الإيرانية قائلا إن "إيران هي دولة إرهابية" مضيفا أن "العقوبات على إيران كانت حازمة جدا وفعالة ".

وحول العلاقات الفرنسية الأمريكية التي شهدت توترا خلال الفترة الماضية قال ترامب "لدينا علاقة رائعة مع فرنسا والأمور تجري بشكل ممتاز في هذه الأيام"، مضيفا "بلدانا يعملان سويا للحفاظ على الديمقراطية وحل الأزمات حول العالم".