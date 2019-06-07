البيت الأبيض: متمسكون بمهلة الاثنين لسريان الرسوم الجمركية على المكسيك

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الخميس، إن ترامب متمسك بموقفه بأنه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات جديدة مهمة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، بحلول يوم الاثنين، أو مواجهة رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة في بيان "في هذا الوقت مازلنا نتحرك قدما نحو الرسوم الجمركية"، وفقا لرويترز.

وكانت ساندرز تعقب على تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل سريان الرسوم الجمركية بينما يجري البلدان محادثات للتوصل إلى اتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، بسبب ماوصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".

وأضاف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الجمعة 31 مايو / أيار: "تعاون المكسيك السلبي في السماح بهذا التوغل الجماعي يشكل تهديدا طارئا وغير عادي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة."

وكان ترامب قد غرد قائلا، إن حرس الحدود أوقف 1036 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المكسيك قرب مدينة إلباسو فجر الخميس، مرفقا تغريدته بمقطع فيديو.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وأردف: "المكسيك لديها قوانين قوية للغاية للهجرة ويمكنها بسهولة وقف التدفق غير القانوني للمهاجرين، بما في ذلك عن طريق إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".