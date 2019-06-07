ترامب يوضح ماذا أفسد العلاقات الأمريكية الروسية

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، في الإشارة إلى التحقيقات التي قام بها روبرت مولر حول محاولة الروس المزعومة التأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016، إن "مطاردة الساحرات" تسببت في تدهور العلاقات الأمريكية الروسية.

وأضاف أن بإمكانه إقامة علاقات حسنة مع روسيا.

وعُين روبرت مولر محققا خاصا للتحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية. وأنهى مولر التحقيق في ابريل/نيسان الماضي مؤكدا تهمة التدخل، ولكنه لم يقدم ما يدل على "تواطؤ" بين ترامب وروسيا.