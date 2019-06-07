شبكة أمريكية: بريطانيا تستدعي سفير السودان لديها

في سياق متصل، حذّر جوناثان الن، نائب ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة، في وقت سابق الخميس، أن الجيش السوداني قد يكون أخذ "طريقا خطرا للغاية" إذا لم يعودوا لحكومة يقودها مدنيون، بحسب "سي إن إن".
وأضافت اللجنة المركزية للأطباء في السودان، بهذا يزداد عدد القتلى الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى (113) شخصا، مع تأكيدنا الدائم علي صعوبة الحصر في ظل التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الإنترنت عن السودان نهائياً.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات، واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.
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