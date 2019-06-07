شبكة أمريكية: بريطانيا تستدعي سفير السودان لديها

أفاد متحدث باسم الخارجية البريطانية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن بريطانيا استدعت، أمس الخميس، سفير السودان في لندن لإبداء قلقها من أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.

في سياق متصل، حذّر جوناثان الن، نائب ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة، في وقت سابق الخميس، أن الجيش السوداني قد يكون أخذ "طريقا خطرا للغاية" إذا لم يعودوا لحكومة يقودها مدنيون، بحسب "سي إن إن".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أن كادرها الطبي أكد، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مقتل خمسة أشخاص برصاص مليشيا الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي، أربعة منهم بمدينة بورتسودان والخامس بالخرطوم من ضحايا مجزرة القيادة العامة كان في العناية المكثفة، مشيرة إلى أن التأخير عن الإعلان يعود لفقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي.

وأضافت اللجنة المركزية للأطباء في السودان، بهذا يزداد عدد القتلى الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى (113) شخصا، مع تأكيدنا الدائم علي صعوبة الحصر في ظل التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الإنترنت عن السودان نهائياً.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات، واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.