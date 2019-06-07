الهند: سنتخذ القرار حول واردات النفط من إيران وفقا لحاجاتنا الاقتصادية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راويش كومار، بأن بلاده ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمن الطاقة وحاجات بلاده الاقتصادية.

وأفادت صحيفة "أشين إيج"، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الهندية، أن موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران سيكون وفقا للاعتبارات التجارية وأمن الطاقة والمصالح الوطنية، وذلك بحسب وكالة إرنا".

ویوم أمس الخمیس، عقد اجتماع هندي طارئ، بحضور وزير الداخلية آميت ساه، ووزير الخارجية أس جيشانمار، ووزير النفط دارمندرا برادان، لاتخاذ القرار بشأن واردات النفط والغاز.

وأعلن مسؤولون هنود مطلعون بأن الاجتماع عقد لاتخاذ القرار حول واردات النفط من إيران والدول الأخرى وكذلك الاستثمار في احتياطات النفط الهندية.

وحضر الاجتماع أيضا مسؤولو شركتي النفط الهندية و"بي بي سي إل".

وكان مسؤولون هنود قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الهندية الجديدة تسعى لإجراء محادثات مع إيران على وجه السرعة، لإحياء واردات النفط منها وكذلك تسديد أثمان النفط المشترى منها بعملة الروبية للعبور من الحظر الأمريكي.