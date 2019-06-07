ليست الأخيرة...أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران.

واشنطن، سبوتنيك. وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، ممثلة في شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية، و39 من الشركات التابعة لها، بزعم تقديمها الدعم المالي لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في إيران.

اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحركا اليوم ضد أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، وهي شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية.

وتابع البيان:

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب بإدراج شبكة واسعة من 39 شركة للبتروكيماويات الفرعية، ووكلاء المبيعات الأجانب على قائمة العقوبات.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج الشركة، بسبب دعمها المزعوم لمقر شركة خاتم الأنبياء للبناء، الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني".

وفي وقت سابق، نشر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نص وثيقة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، التي دخلت حيز النفاذ ونشرت الوثيقة في قاعدة البيانات الإلكترونية للسجل الاتحادي، ومن المقرر نشرها رسميا.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تعتزم إدراج 700 شركة وشخص من إيران في قائمة العقوبات، وتشمل العقوبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.