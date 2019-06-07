توريد منظومة "إس-400" إلى تركيا بعد شهرين

صرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، بأن عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين.

وقال تشيميزوف خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "كل شيء على ما يرام، أعتقد، في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظمومة "إس-400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل".

وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019 ، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلامياً للمنتدى.