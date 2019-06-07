واشنطن تمهل تركيا حتى 31 يوليو للتخلي عن صفقة "إس-400"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، إنها تمهل تركيا حتى 31 يوليو/تموز المقبل، للتخلي عن صفقة صواريخ "إس-400" مع روسيا.