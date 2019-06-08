المكسيك تتعهد بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية لمكافحة تدفق المهاجرين

تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك، اليوم السبت، بتعزيز التعاون، لضمان حماية أفضل للحدود المشتركة، وفقا لإعلان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في الإعلان: "تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك بتعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل المعلومات والإجراءات المنسقة لضمان حماية وأمن أفضل لحدودنا المشتركة".



وذكر الإعلان، بأن المكسيك تعهدت بنشر الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد وعلى حدودها الجنوبية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب الوثيقة، تعهدت المكسيك باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" للحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك "لنشر حرسها الوطني في جميع أنحاء المكسيك، وإعطاء الأولوية لحدودها الجنوبية".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن التجارة والمهاجرين.

وكتب ترامب على موقع "تويتر": "يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك، وبالتالي، فإن الرسوم التي خططت لولايات المتحدة فرضها يوم الاثنين ضد المكسيك، بهذا الخصوص، تم تعليقها لفترة غير محددة".

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ يونيو ٢٠١٩

مشيرا، إلى أن المكسيك وافقت على اتخاذ تدابير صارمة على الحدود مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن هذا سيخفض بشكل كبير تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.