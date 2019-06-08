الطيار الآلي أمكر من دفاعات الناتو الجوية

ووقع الحادث الذي أذهل خبراء الطيران في العالم قرب مدينة كورتره الصغيرة حيث سقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو السوفيتي.

وذكرت صحيفة روسية تتخصص في شؤون نالتصنيع العسكري أن طائرة "ميغ-23" أقلعت يوم 4 يوليو/تموز من عام 1989 من مطار عسكري قريب من مدينة كولوبجيغ البولندية. إلا أن رحلتها لم تدم طويلا، ففي الثانية الـ41 من طلعتها هزتها هزة شديدة، وبدأت الطائرة تتهاوى. وتمكن الطيار نيكولاي سكوريدين من إبعادها عن المدينة وغادرها بواسطة البراشوت عندما حلقت فوق بحر البلطيق.

بيد أن الطائرة المنكوبة لم تسقط في مياه بحر البلطيق، بل استمرت في التحليق بقيادة الطيار الآلي حتى الوصول إلى بلجيكا بعد أن اجتازت مجال عمل مضادات الطيران الألمانية الغربية والأمريكية والبلجيكية من دون أن تتصدى لها قوات الدفاع الجوي الأطلسية. وكان يمكنها أن تسقط على مقر حلف شمال الأطلسي.