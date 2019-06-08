في تغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة... ترامب: القمر جزء من المريخ

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "نظرا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما". وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف ترامب:

ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم.

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة، حيث قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إنها لم تتلقَ ردا من "ناسا" حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon — We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

وكانت ناسا قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.وكانت تقارير صحفية أمريكية، كشفت اليوم الجمعة، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وتحديدا في وقت مبكر من العام 2020.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح أمس، الجمعة، تقريرا حول نية "ناسا" الإعلان عن سماحها للمواطنين بالسفر في رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنهي بتلك الطريقة "ناسا" الحظر المفروض منذ فترة طويلة على السياح للسفر إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقالت الصحيفة الأمريكية:

إن التكاليف والترتيبات الخاصة بالطواقم الجوية التي ستتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية ستتكفل بها شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس"، وهما من سيكونان مختصتين بتنظيم الرحلات السياحية إلى الفضاء.

وقالت "ناسا" إنها ستتقاضى فقط مقابل الغذاء والتخزين والاتصالات إلى المحطة الفضاء، والتي ستبلغ نحو 35 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة.