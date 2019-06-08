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15:45 08 يونيو/ حزيران 2019
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    عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا

    1400 جندي و300 حصان في عرض عسكري مبهر... عيد ميلاد ملكة بريطانيا (فيديو +صور)

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    العالم
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    شارك أكثر من 1400 جندي و300 حصان في عرض عسكري ملون للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو الاحتفال الـ70 الذي يقام لها، للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي.

    الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب في قصر بيكنغهام في لندن، 03 يونيو/ حزيران 2019
    © REUTERS / Victoria Jones
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    ووفقا لحساب العائلة المالكة على موقع "تويتر" فإن "أكثر من 1400 جندي، ونحو 300 حصان، و400 موسيقي شاركوا اليوم السبت في العرض الذي يقام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة".

    كما نشر الحساب صورة للملكة إليزابيث الثانية وهي تشارك في أول احتفال رسمي بعيد ميلادها عام 1947، موضحا أن هذا الاحتفال أقيم في كل الأعوام التالية باستثناء عام 1955 بسبب الإضراب العام في المملكة المتحدة.

    وأظهرت صور ولقطات البث المباشر مشاركة الملكة هذا العام من داخل عربة ملكية تجرها الخيول.

    كما أظهرت الصور مشاركة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، وهو أول ظهور عام لها منذ أن وضعت طفلها "أرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور".

    • عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      © REUTERS / PETER NICHOLLS
    • عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      © REUTERS / PETER NICHOLLS
    • عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      © REUTERS / PETER NICHOLLS
    • عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا
      © REUTERS / PETER NICHOLLS
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    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا

    كما شارك في الاحتفال دوقة كامبردج ودوقة كونرويل.

    كما نشر الحساب الرسمي للجيش في لندن بعد مشاهدة العرض المثير للإعجاب لمهارة الجنود.

    وتحتفل الملكة إليزابيث اليوم بعيد ميلادها للمرة الثانية هذا العام، المرة الأولى في 21 نيسان/إبريل، وهو يوم مولدها، أما احتفالات اليوم فهي احتفالات بعيد الميلاد الرسمي وفقا تقاليد العائلة المالكة.

    وولدت الملكة إليزابيث الثانية عام 1926، وتحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ93.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الملكة, عرض عسكري, عيد ميلاد الملكة إليزابيث, الجيش البريطاني, ملكة بريطانيا, الملكة إليزابيث, بريطانيا
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