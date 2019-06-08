1400 جندي و300 حصان في عرض عسكري مبهر... عيد ميلاد ملكة بريطانيا (فيديو +صور)

شارك أكثر من 1400 جندي و300 حصان في عرض عسكري ملون للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو الاحتفال الـ70 الذي يقام لها، للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي.

ووفقا لحساب العائلة المالكة على موقع "تويتر" فإن "أكثر من 1400 جندي، ونحو 300 حصان، و400 موسيقي شاركوا اليوم السبت في العرض الذي يقام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة".

كما نشر الحساب صورة للملكة إليزابيث الثانية وهي تشارك في أول احتفال رسمي بعيد ميلادها عام 1947، موضحا أن هذا الاحتفال أقيم في كل الأعوام التالية باستثناء عام 1955 بسبب الإضراب العام في المملكة المتحدة.

وأظهرت صور ولقطات البث المباشر مشاركة الملكة هذا العام من داخل عربة ملكية تجرها الخيول.

After watching an impressive display of skill and disciplines from @GrenadierGds soldiers, Her Majesty The Queen leaves her Birthday Parade and heads to Buckingham Palace @RoyalFamily pic.twitter.com/ltbs5qhpd6 — The Army in London (@ArmyInLondon) June 8, 2019

كما أظهرت الصور مشاركة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، وهو أول ظهور عام لها منذ أن وضعت طفلها "أرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور".

عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا © REUTERS / PETER NICHOLLS

عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا © REUTERS / PETER NICHOLLS

عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا © REUTERS / PETER NICHOLLS

عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا © REUTERS / PETER NICHOLLS 1 / 4 © REUTERS / PETER NICHOLLS عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا

كما شارك في الاحتفال دوقة كامبردج ودوقة كونرويل.

كما نشر الحساب الرسمي للجيش في لندن بعد مشاهدة العرض المثير للإعجاب لمهارة الجنود.

وتحتفل الملكة إليزابيث اليوم بعيد ميلادها للمرة الثانية هذا العام، المرة الأولى في 21 نيسان/إبريل، وهو يوم مولدها، أما احتفالات اليوم فهي احتفالات بعيد الميلاد الرسمي وفقا تقاليد العائلة المالكة.

Spectacular scenes down The Mall as Her Majesty travels back to Buckingham Palace at the Head of The Queen’s Guard, preceded by Massed Bands and the Sovereign’s Escort #TroopingTheColour. pic.twitter.com/B9lyvetyHK — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

وولدت الملكة إليزابيث الثانية عام 1926، وتحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ93.