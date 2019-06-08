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18:56 08 يونيو/ حزيران 2019
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    قوات الدفاع الإسرائيلي تسقط طائرة سورية

    بعد تلقي معلومات استخباراتية... إسرائيل تلغي حفلا موسيقيا سنويا

    © AP Photo / David Cohen
    العالم
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    اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ليلة السبت، العشرات خلال مشاركتهم في مظاهرة حاشدة، احتجاجا على الغاء حفل غناء ورقص فني، وتم الغاؤه قبل يوم من موعده.

    وألغي مهرجان DOOF الذي يقام منذ 15 عاما على التوالي. وكان من المفترض أن ينطلق الجمعة، ولغاية يوم الاحد. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه منظمو المهرجان ضد قرار الشرطة الغاء المهرجان. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

    إسرائيليون يستترون وهم يسمعون صفارات الإنذار تحذر من الصواريخ القادمة من غزة في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    ورفضت الشرطة الإسرائيلية منح المهرجان التصريح الضروري رغم أن منظمي المهرجان اهتموا بتوفير جميع الشروط المطلوبة لاقامته، حسب تأكيداتهم.

    وتظاهر الآلاف في "ميدان رابين" وسط مدينة تل أبيب، حيث قام بعضهم بإغلاق شوارع مركزية في المدينة، وخلال ذلك اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين قاموا بإلقاء زجاجات وحجارة نحو رجال الشرطة، ولم يرضخوا لتعليماتها.

    وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مئات المتظاهرين استمروا بالإخلال بالنظام العام، والقيام بأعمال شغب وإغلاق طرقات، وفي أعقاب ذلك أعلن الضابط المسؤول أن الحديث يدور عن مظاهرة غير قانونية وأعلنت الشرطة عن تفريقها.

    وبدأ الاحتجاج في أعقاب قرار إلغاء المهرجان قبل يوم من موعده، وكانت بيعت 4000 تذكرة للمشاركة فيه، وجاء قرار الشرطة بإلغائه بعد حصولها على معلومات استخباراتية أنه سيتم خلاله بيع كمية كبيرة من المخدرات.

    وكانت الشرطة الإسرائيلية استدعت الثلاثاء منظمي المهرجان، وأبلغتهم قرارها عدم منحها الموافقة لهم بإقامته بعد حصولها على معلومات استخباراتية، أنه سيتم خلاله بيع كمية كبيرة من المخدرات.

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    الكلمات الدلالية:
    المخدرات, حفل موسيقي, إسرائيل, إسرائيل, إسرائيل
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