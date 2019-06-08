ميلانيا ترامب متهمة بـ "قلة الاحترام" (صور)

قوبل تصرف ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي في فرنسا، بغضب من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت "ترامب" للانتقادات، بسبب ظهورها في المناسبة، وهي مرتدية لنظارة شمس، ولم تخلعها، خاصة وأن كل قادة العالم الحضرين للاحتقالية وزوجاتهم كانوا غير مرتدين لنظاراتهم، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.

واستشهد المغردون بعدم وضع بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لنظارتها خلال الاحتفالية.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف "سيدة أمريكا الأولى"، قلة احترام لضحايا الحرب الأمريكيين، الذي قتلوا في الموقعة الشهيرة.

ويعتبر "إنزال النورماندي" هو أكبر غزو بحري في التاريخ، وذلك عندما هاجمت قوات الحلفاء في بريطانيا وأمريكا وكندا وفرنسا، الجيش الألماني على ساحل النورماندي بفرنسا.

Melania Trump is under fire for not removing her sunglasses during D-Day commemoration. The press is calling her actions "disrespectful." My question: Why are the Trumps still in the White House? They are a joke and they don't belong there. This is yet another reminder of that. pic.twitter.com/Fy5nMPIK7E — Jim Ruocco (@JimRuocco) June 6, 2019

ولاقى ما يصل إلى 4،400 جندي من القوات المشتركة حتفهم في "إنزال النورماندي"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فيما يعتبر على نطاق واسع أنه نقطة تحول أسدلت الستار على الحرب العالمية الثانية.

@FLOTUS Fake news is at it again, this time about wearing your sunglasses during the D-Day ceremony 🤣 pic.twitter.com/s9xHcHWDqz — Michael Niner (@MichaelNiner4) June 7, 2019

وانتقد العديد من المغردين على موقع "تويتر"، عدم خلع ميلانيا ترامب لنظارتها السوداء الضخمة خلال الاحتفالية التاريخية السنوية، إذ غرد أحدهم ساخرا بأنه "يبدو أنها اعتقدت بأنها تجلس على شاطئ الريفييرا في فرنسا وتحتسي الشامبانيا".

Why did Melania Trump not remove her sunglasses at this most solemn D day ceremony? How disrespectful! Mrs Macron wasn't wearing sunglasses. I guess she is uncomfortable making eye contact. She thinks she is sitting on the French Riviera sipping champagne!! — Marie LoGuercio-Drummond (@LoguercioMarie) June 6, 2019

Why did Melania Trump not remove her sunglasses at this most solemn D day ceremony? How disrespectful! Mrs Macron wasn't wearing sunglasses. I guess she is uncomfortable making eye contact. She thinks she is sitting on the French Riviera sipping champagne!! — Marie LoGuercio-Drummond (@LoguercioMarie) June 6, 2019

وأبدت مغردة أخرى غضبها من تصرف ميلانيا ترامب، ومن عدم خلعها للنظارة السوداء عند عزف السلام الوطني الأمريكي في الاحتفالية.

واختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جولته الأوروبية التي بدأها الأسبوع الماضي، بزيارة إلى بريطانيا، ومن بعدها إلى فرنسا للاحتفال بالذكري الـ 75 ليوم الإنزال في نورماندي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.