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    ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي في فرنسا، 6 يونيو/حزيران 2019

    ميلانيا ترامب متهمة بـ "قلة الاحترام" (صور)

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    قوبل تصرف ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي في فرنسا، بغضب من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

    وتعرضت "ترامب" للانتقادات، بسبب ظهورها في المناسبة، وهي مرتدية لنظارة شمس، ولم تخلعها، خاصة وأن كل قادة العالم الحضرين للاحتقالية وزوجاتهم كانوا غير مرتدين لنظاراتهم، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.

    واستشهد المغردون بعدم وضع بريجيت ماكرون، قرينة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لنظارتها خلال الاحتفالية.

    واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف "سيدة أمريكا الأولى"، قلة احترام لضحايا الحرب الأمريكيين، الذي قتلوا في الموقعة الشهيرة.

    ويعتبر "إنزال النورماندي" هو أكبر غزو بحري في التاريخ، وذلك عندما هاجمت قوات الحلفاء في بريطانيا وأمريكا وكندا وفرنسا، الجيش الألماني على ساحل النورماندي بفرنسا.

    ولاقى ما يصل إلى 4،400 جندي من القوات المشتركة حتفهم في "إنزال النورماندي"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فيما يعتبر على نطاق واسع أنه نقطة تحول أسدلت الستار على الحرب العالمية الثانية.

    وانتقد العديد من المغردين على موقع "تويتر"، عدم خلع ميلانيا ترامب لنظارتها السوداء الضخمة خلال الاحتفالية التاريخية السنوية، إذ غرد أحدهم ساخرا بأنه "يبدو أنها اعتقدت بأنها تجلس على شاطئ الريفييرا في فرنسا وتحتسي الشامبانيا".

    وأبدت مغردة أخرى غضبها من تصرف ميلانيا ترامب، ومن عدم خلعها للنظارة السوداء عند عزف السلام الوطني الأمريكي في الاحتفالية.

    واختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جولته الأوروبية التي بدأها الأسبوع الماضي، بزيارة إلى بريطانيا، ومن بعدها إلى فرنسا للاحتفال بالذكري الـ 75 ليوم الإنزال في نورماندي قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

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