فنزويلا توعز إلى قنصلياتها في كندا التوقف عن تقديم الخدمات

كشف وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، اليوم الأحد، بأن بلاده ستتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية في كندا.

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال أرياسا في تدوينة على موقع "تويتر": إن "فنزويلا ستتوقف عن تقديم خدماتها القنصلية في فانكوفر وتورونتو ومونتريال، وأن جميع المهام الدبلوماسية ستتركز بالسفارة الفنزويلية في أوتاوا".

وأضاف وزير الخارجية: "نأمل أن تستعيد كندا قريبا سياداتها في السياسة الخارجية".

هذا وفي وقت سابق، قررت كندا تعليق عمل سفاراتها في فنزويلا. وفقًا لوزير الخارجية الكندي كريستي فريلاند تقوم الوزارة أيضا بتقييم وضع الدبلوماسيين الفنزويليين في أوتاوا. وأضافت الوزارة أن كندا ستواصل في الوقت نفسه، تقديم الخدمات القنصلية للكنديين في فنزويلا من خلال سفارتها في كولومبيا.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.