رئيس المكسيك يقول إنه عرض على ترامب في اتصال هاتفي إقامة علاقات ودية

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وعرض عليه إقامة علاقات ودية والتزاما بالحوار.

وبحسب وكالة رويترز، تحدث الرئيس المكسيكي بعد يوم من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حال دون فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية، كان ترامب هدد بها ما لم تتصد المكسيك للهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن يتحدث لوبيز أوبرادور في وقت لاحق اليوم، أمام تجمع حاشد في مدينة تيخوانا الحدودية إلى الجنوب مباشرة من مدينة سان دييغو الأمريكية.

وقال الرئيس المكسيكي على "تويتر" "أبلغت (ترامب) بأنني لن أمد في تيخوانا يدا مغلقة بل مفتوحة".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن التجارة والمهاجرين.

وكتب ترامب على موقع "تويتر": "يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك، وبالتالي، فإن الرسوم التي خططت لولايات المتحدة فرضها يوم الاثنين ضد المكسيك، بهذا الخصوص، تم تعليقها لفترة غير محددة".

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

مشيرا، إلى أن المكسيك وافقت على اتخاذ تدابير صارمة على الحدود مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن هذا سيخفض بشكل كبير تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.