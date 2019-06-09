جونسون يهدد بتعليق مدفوعات بريطانية مرتبطة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي، في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء لاحقا، يوم السبت، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي، فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.

وبحسب رويترز، أكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو / أيار من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر.

وتنحت ماي عن زعامة حزب المحافظين الحاكم، يوم الجمعة.

وجونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات في سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب في الأسابيع المقبلة.

وقال جونسون لصحيفة "صنداي تايمز"، "دائما ما اعتقدت بأن من الغريب للغاية أنه ينبغي لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. لكي تتوصل إلى اتفاق جيد فإن المال أداة حل عظيمة".

Boris Johnson, the leading candidate to succeed Theresa May as Britain’s next prime minister, said he would withhold a previously agreed 39 billion pound ($50 billion) Brexit payment until the European Union gives Britain better exit terms. https://t.co/XzIX6jYkUB pic.twitter.com/GFMvK2usWT — Anne Tootill (@toot5000) June 9, 2019

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر مما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.

ويمثل المبلغ التزامات بريطانية للاتحاد وستدفعه لندن على مدى عدة سنوات، وفقا لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي.