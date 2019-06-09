إيران: انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي

وأضاف أن "السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط لم تجلب سوى الدمار"، وقال: "بعض الدول في أوروبا لا تزال تبيع السعودية السلاح لقصف اليمن، والأوروبيون سمحوا لبعض دول المنطقة بارتكاب الجرائم".
وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المنتظرة إلى طهران، قال ظريف: "سنبلغ رئيس الوزراء الياباني بوجهة نظرنا بالنسبة لدعوات التفاوض"، معتبرا أن "دعوات ترامب للتفاوض كاذبة ولا يمكن التفاوض في ظل استمرار الضغوط".
وتابع: "سنوضح لرئيس الوزراء الياباني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية هي نوع من الإرهاب وأنه لتغيير الوضع الحالي ينبغي على ترامب أن ينهي الحرب الاقتصادية ضد طهران".
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