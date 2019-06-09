إيران: انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أن "انتهاء مهلة الـ60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج، سيعني إجراءات جديدة من قبلها في إطار الاتفاق".

وقال ظريف، إن "انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات جديدة في إطار الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه"، وأكد أنه "على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها"، وذلك حسب وكالة " مهر " الإيرانية.

وأضاف أن "السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط لم تجلب سوى الدمار"، وقال: "بعض الدول في أوروبا لا تزال تبيع السعودية السلاح لقصف اليمن، والأوروبيون سمحوا لبعض دول المنطقة بارتكاب الجرائم".

وعن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المنتظرة إلى طهران، قال ظريف: "سنبلغ رئيس الوزراء الياباني بوجهة نظرنا بالنسبة لدعوات التفاوض"، معتبرا أن "دعوات ترامب للتفاوض كاذبة ولا يمكن التفاوض في ظل استمرار الضغوط".

وتابع: "سنوضح لرئيس الوزراء الياباني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية هي نوع من الإرهاب وأنه لتغيير الوضع الحالي ينبغي على ترامب أن ينهي الحرب الاقتصادية ضد طهران".