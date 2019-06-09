مولدوفا... توقيع مرسوم يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

كيشيناو — سبوتنيك. وقال فيليب خلال مؤتمر صحفي:

"حددت المحكمة الدستورية شروط حل البرلمان. وأنا أمامكم أوقع على مرسوم بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 7 أيلول/سبتمبر".

وأضاف القائم بأعمال الرئيس المولدوفي: "نحث الأطراف الأخرى على عدم التمسك بمناصبهم، ولكن الذهاب إلى محكمة الشعب. ونوجه النداء نفسه إلى رئيس مولدوفا".

هذا وقررت المحكمة الدستورية في مولدوفا، في وقت سابق من اليوم، تعين رئيس الوزراء، بافيل فيليب، قائما بأعمال رئيس مولدوفا، لحل البرلمان والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.