تقارير: زعيم كوريا الشمالية أعدم جنرالا على طريقة أحد أفلام "جيمس بوند"

وعاقب "جونغ أون" الجنرال بتهمة الخيانة، بإلقاءه في "حوض مليء بأسماك البيرانا"، وهي التي عرضت في فيلم "جيمس بوند" بعنوان "The Spy Who Loved Me"، من إنتاج عام 1977، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وكان شرير الفيلم "كارل ستومبرغ" يعدم خصومه، بإلقائهم في حوض لأسماك القرش.
We are very sad to hear that Shane Rimmer has passed away at the age of 89. Shane appeared in three Bond movies – YOU ONLY LIVE TWICE, DIAMONDS ARE FOREVER and THE SPY WHO LOVED ME. Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/DL7LaP7Q71— James Bond (@007) March 29, 2019
وفيما لم تذكر الصحيفة اسم الجنرال المعدوم، فقد أشارت إلى أنه لاقى عقوبته بسبب تخطيطه للانقلاب على زعيم كوريا الشمالية.
وأضافت أن الحوض يعج بمئات أسماك البيرانا، تم بنائه بداخل سكن ريونغ سونغ الفخم، المملوك لكيم جونغ أون.
#Science: '#vegetarian #piranhas' with human-like #teeth found in #Michigan lakes. #Cute! ► https://t.co/14HNA4B2Sn pic.twitter.com/3veKOIbE3j— Maxime Duprez (@maximaxoo) August 16, 2016
وقبل إلقاءه في حوض الأسماك، فقد تم تقطيع ذراعي الجنرال وجذعه بالسكاكين، وفقا للصحيفة.
وتزعم المصادر أنه لم يكن من الواضح، ما إذا كان الجنرال لاقى حتفه على يد أسماك بيرانا المتوحشة أم مات متأثرا بجراحه أو بسبب الغرق.
كما أفادت أن زعيم كوريا الشمالية أعدم 16 مسؤولا في الدولة، منذ استلامه السلطة في عام 2011، من بينهم قائد جيشه، ورئيس البنك المركزي في كوريا الشمالية، وسفيريه في كوبا وماليزيا.
وعلق مصدر في جهة استخباراتية بريطانية، أن كيم جونغ أون، يستخدم الرعب والخوف كأداة أساسية للحكم، وأنه يلجأ لتلك الأساليب من أجل إعلام مساعديه الأكثر ثقة بأنهم مهددون لخطر الموت في حال وجود شبهة حول خيانتهم للبلاد وعدم ولائهم له.
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