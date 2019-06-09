وزير الدفاع الايراني: لن نستأذن أحدا لتطوير قدراتنا الدفاعية

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تستأذن أحدا لتطوير قدراتها الدفاعية لتوفير أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الوطنية.

أزيح الستار عن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية "15 خرداد" المصنعة على يد الخبراء والعلماء الإيرانيين بمنظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وذلك بحسب وكالة "فارس".

وجرت مراسم إزاحة الستار وتسليم منظومة الدفاع الجوي "15 خرداد" إلى قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بحضور وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وتأتي تلك المراسم تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني، وانتفاضة "15 خرداد" (5 يونيو/حزيران 1963).

واستعرض العميد حاتمي خصائص منظومة الدفاع الجوي "شهداء سوباشي" باسم منظومة الدفاع الجوي المتطورة "15 خرداد" قائلا:

إن هذه المنظومة يمكنها الكشف عن أهداف مثل المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كم، وتتبع أهداف على 120 كم، وهي قادرة على الكشف عن الأهداف الخفية على بعد 85 كم، والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم.

واعتبر العميد حاتمي الخاصية الأخرى لهذه المنظومة هي قابلية التهديف، مضيفا:

إن منظومة الدفاع الجوي "15 خرداد" قادرة على كشف وتتبع 6 أهداف بالتزامن معا، والقيام بعمليات إطلاق وتدمير ضد 6 أهداف.