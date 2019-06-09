بولندا تؤكد الاستئناف الجزئي لإمدادات نفطية نظيفة من روسيا

وكانت شركة الطاقة الوطنية في روسيا البيضاء، قالت في وقت سابق إنها استأنفت جزئيا ضخ النفط باتجاه بولندا، وإنها تعتزم نقل 65 ألف طن يوميا في اتجاه الغرب على مدار شهر يونيو/حزيران الجاري، وفقا لرويترز.

وقالت شركة خطوط الأنابيب البولندية، إنه من المتوقع عودة إمدادات النفط إلى أحجامها المعتادة في شهر يوليو/تموز.

وهبط متوسط إنتاج روسيا اليومي من النفط الخام إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات، بعدما تسبب نفط ملوث في توقف مسارها الرئيسي للتصدير.

وقال مصدران مطلعان على البيانات الرسمية، الثلاثاء الماضي، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو/حزيران الجاري، انخفاضا من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يوميا في شهر مايو/أيار.

وإنتاج النفط في أول 3 أيام من يونيو الجاري هو الأقل منذ منتصف 2016، وفقا لحسابات رويترز.

ويأتي الانخفاض في أعقاب اكتشاف خام أورال ملوث في منتصف أبريل نيسان في خط أنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.