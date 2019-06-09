استطلاع يكشف فرص ترامب في الفوز بولاية ثانية

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإنه على الرغم من عدم الرضا عن العديد من جوانب العمل الرئاسي لدونالد ترامب، 54 % من الأمريكيين يعتقدون أنه سيفوز في انتخابات عام 2020.
وفي المقابل 41 ٪ من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب رئيس فاشل إذ تعيبه صفات سيئة كالكاذب والعنصرية وتصرفاته لا تليق بتصرفات رئيس دولة.
وستشهد الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2020، الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع، ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
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