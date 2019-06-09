استطلاع يكشف فرص ترامب في الفوز بولاية ثانية

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" الاخبارية عن التوقعات بشأن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية خلال الانتخابات التي تشهدها الولايات المتحدة في 2020.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإنه على الرغم من عدم الرضا عن العديد من جوانب العمل الرئاسي لدونالد ترامب، 54 % من الأمريكيين يعتقدون أنه سيفوز في انتخابات عام 2020.

وبينت الدراسة أن أحد العوامل الرئيسية لارتفاع فرص نجاح الرئيس الأمريكي في الاحتفاظ بمنصبه ترجع لنجاحه في تعزيز الاقتصاد وإنعاش الطبقة الوسطى حيث أن 70٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة.

وفي المقابل 41 ٪ من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب رئيس فاشل إذ تعيبه صفات سيئة كالكاذب والعنصرية وتصرفاته لا تليق بتصرفات رئيس دولة.

وستشهد الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2020، الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع، ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.