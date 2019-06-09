وزير مالية إيطاليا واثق من حل مشكلة الميزانية مع الاتحاد الأوروبي

وقال تريا ردا على سؤال، بعد اجتماع مجموعة العشرين في اليابان: "أعتقد أننا نستطيع إيجاد حل لأن توجه الحكومة الإيطالية هو الامتثال للقواعد المالية"، وفقا لرويترز.
وتمسك تريا بتقديرات الحكومة الرسمية لعجز عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكنه أضاف أن النسبة يمكن أن تكون بين 2.1 و2.2%.
وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي، إجنازيو فيسكو، إن المخاطر المحيطة بتراكم ديون روما لم تكن موضع نقاش خلال اجتماع كبار المسؤولين الماليين للعالم في مدينة فوكوكا اليابانية.
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