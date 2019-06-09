الاستخبارات الأفغانية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في كابول

كابول- سبوتنيك وأفاد بيان صادر عن الأمن الوطني الأفغاني (الاستخبارات)، اليوم الأحد، بأن "عناصر الوحدات الخاصة بالأمن الوطني نفذت عملية محددة بأحد أحياء العاصمة كابول اعتقلت خلالها مجموعة مكونة من 6 أفراد تابعين لتنظيم داعش الارهابي".

وأكدت الوكالة أن المعتقلين "قاموا بأنشطة إرهابية متعددة منها عمليات اختطاف واغتيال، ونقل أسلحة وعتاد ومتفجرات، إلى جانب نقل أعضاء تنظيم داعش وعائلاتهم إلى [معاقل المتطرفين] في ولاية ننغرهار".

كما ضبطت القوات الأمنية بحوزة الخلية على بندقية كلاشينكوف ومسدسين. ولم يكشف البيان تفاصيل إضافية عن تفكيك الخلية.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان من جهة أخرى، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.