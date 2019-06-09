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17:52 09 يونيو/ حزيران 2019
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    شركة هواوي

    ترامب قد يخفف القيود على "هواوي" بشرط واحد

    © REUTERS / Jorge Silva
    العالم
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    قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يخفف من القيود الأمريكية على "هواوي" إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين، لكن في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري.

    أضاف منوتشين "أعتقد أن ما يقصده الرئيس هو أن تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتجارة قد يجعله مستعدا للقيام ببعض الأمور المتعلقة بهواوي… إذا حصل على ضمانات بعينها من الصين".

    مبنى البحث والتطوير في مقر شركة هواوي الصينية
    © REUTERS / JASON LEE
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    وتابع "لكن تلك أمور تتعلق بالأمن القومي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

    وفرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية ثم شددتها بعد ذلك في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين ولمكافحة ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة.

    كما اتهمت الولايات المتحدة شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية العملاقة للاتصالات بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهي اتهامات تنفيها الشركة.

    وأدرجت واشنطن شركة "هواوي" في قائمة سوداء تمنع عمليا الشركات الأمريكية من العمل معها ومارست ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع "هواوي" متعللة بأن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا التي تطورها في التجسس لصالح بكين.

    وقال منوتشين إن الولايات المتحدة على استعداد لإبرام اتفاق مع الصين ولكنها مستعدة أيضا للإبقاء على الرسوم الجمركية الإضافية إذا اقتضت الحاجة.

    وأضاف "إذا أرادت الصين المضي قدما وإبرام اتفاق فنحن مستعدون للمضي قدما بالشروط التي وضعناها. وإذا لم ترغب الصين في الإقدام على ذلك فإن الرئيس ترامب راض تماما عن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية لإعادة التوازن للعلاقة" بين البلدين.

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب التجارية الأمريكية الصينية, هواوي, محادثات, دونالد ترامب, أمريكا
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