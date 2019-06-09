رئيس وزراء الهند يزور إحدى كنائس سريلانكا المستهدفة في تفجيرات عيد القيامة

أبدى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، احترامه لذكرى من قتلوا في تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا.

وتعهد مودي بدعم كولومبو في إطار جهود من نيودلهي لمواجهة تزايد نفوذ الصين في المنطقة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، استغرقت زيارة مودي لسريلانكا ساعات في إطار أول جولة خارجية له منذ فوزه بولاية ثانية.

ووصل رئيس الوزراء الهندي إلى سريلانكا قادما من جزر المالديف، التي دعا فيها، أمس السبت، إلى عقد مؤتمر عالمي لمناقشة خطر الإرهاب.

وقام مودي بعد ذلك بالصلاة ووضع زهورا في كنيسة سان أنتوني الكاثوليكية في العاصمة كولومبو التي كانت من ضمن كنائس وفنادق استهدفتها التفجيرات التي وقعت في 21 أبريل/نيسان.

وتسعى الهند إلى تبني سياسة خارجية تطلق عليها اسم "الجوار أولا" بالتركيز على حلفائها في جنوب آسيا، لكن لا توجد مؤشرات تُذكر على تحسن العلاقات مع باكستان.