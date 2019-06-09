لحظة سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة قادمة من تركيا (فيديو)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو أوضح أنه لسيطرة قوة من سلاح البحرية على سفينة شحن أجنبية قبالة شواطئ حيفا.

وقال أدرعي إن ركاب متخفون حاولوا استهداف أفراد طاقم السفينة، وإضرام النار فيها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أشخاصا مجهولين سيطروا على السفينة واحتجزوا طاقمها الذي يتكون من 24 شخصا، وجرت محاولة لإضرام النار في السفينة.

#فيديو هكذا سيطرت قوة من سلاح البحرية صباح اليوم على سفينة الشحن الاجنبية قبالة شواطئ إسرائيل بعد ان حاول ركاب متخفون استهداف افراد طاقم السفينة واضرام النار فيها pic.twitter.com/967gW7qcm4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2019

وسيطرت قوات البحرية الإسرائيلية على السفينة التي أشارت المعلومات إلى أنها تركية وتابعة لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط، وجاءت من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا، وتحمل راية جمهورية بنما.

תיעוד: העברת הנוסע הסמוי, שנתפס מוקדם יותר בסמוך לנמל חיפה, לחקירת המשטרה @OrHeller • לכל הפרטים אודות המקרה >> https://t.co/Sm1iPAVUrX pic.twitter.com/SFQsS8JeNX — חדשות 13 (@newsisrael13) June 9, 2019

وأجرت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش بالتنسيق مع قوات الشرطة حيث تم القبض على شخص لم يكن اسمه مدرجا على قائمة المسافرين.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الحادث جنائي ولا علاقة له بالإرهاب.