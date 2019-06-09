ترامب: لو أوباما عقد صفقاتي لوصفته وسائل الإعلام الفاسدة بالعظيم وطالبت بيوم عطلة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الرئيس السابق أوباما، لو أبرم الصفقات التي أبرمها هو-أي ترامب- فكانت وسائل الإعلام "الفاسدة" ستشيد بها.

وتابع ترامب، لو أبرم أوباما الاتفاقيات التي أبرمتها مثل الحدود والاقتصاد، كانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد بها وكأنها لا تصدق.

If President Obama made the deals that I have made, both at the Border and for the Economy, the Corrupt Media would be hailing them as Incredible, & a National Holiday would be immediately declared. With me, despite our record setting Economy and all that I have done, no credit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019

وأضاف ترامب، كانت وسائل الإعلام ستطالب بيوم عطلة رسمية، أما "معي ورغم سجلنا القياسي في الاقتصاد وكل ما قمت به، صفر".

وهاجم أيضا ترامب وسائل الإعلام اليوم، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع تويتر، وتوعد بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

I know it is not at all “Presidential” to hit back at the Corrupt Media, or people who work for the Corrupt Media, when they make false statements about me or the Trump Administration. Problem is, if you don’t hit back, people believe the Fake News is true. So we’ll hit back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019

وكتب ترامب في صفحته على تويتر: " أعلم أنه ليس تصرفا "رئاسيا" الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة ، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية."

وتابع بقوله:" المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة. لذلك سوف نرد".

وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن ترامب أنه لم ينعت زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس ميغان ماركل بـ"الكريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا: "لم أصف ميغان ماركل أبدًا بأنها "كريهة"، وأنها فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل سوف تقوم "سي إن إن" ونيويورك تايمز وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى أن ترامب وصف ميغان ماركل بأنها "كريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وكانت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، تنتقد بشدة ترامب، قبل زواجها من الأمير هاري.