مساعد الرئيس الإيراني: العلاقات مع روسيا تاريخية

ووصف، سورنا ستاري، العلاقات بين إيران وروسيا بالتاريخية والودية والقائمة على التواصل الثقافي العريق، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وخلال مشاركته في مراسم اليوم الوطني لروسيا الاتحادية في السفارة الروسية بطهران، أكد سورنا ستاري:"سأقوم في المستقبل القريب بزيارة الى روسيا، حيث يشارك عدد كبير من الشركات الإيرانية المعرفية في معرض التكنولوجيا الروسي، كما سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتقنية، ويسرني أن علاقاتنا تشهد مزيدا من التطوير خاصة في مجال التجارة والمجالات الجديدة للشركات المعرفية.
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