مساعد الرئيس الإيراني: العلاقات مع روسيا تاريخية

أكد مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون العلمية والتقنية، أنه يزور روسيا قريبا، ويعقد اجتماعا للجنة المشتركة للتقنية بين إيران وروسيا.

ووصف، سورنا ستاري، العلاقات بين إيران وروسيا بالتاريخية والودية والقائمة على التواصل الثقافي العريق، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأكد ستاري، أنه لا توجد لجنة مشابهة للجنة التقنية المشتركة مع روسيا مع أى دولة أخرى في العالم.

وخلال مشاركته في مراسم اليوم الوطني لروسيا الاتحادية في السفارة الروسية بطهران، أكد سورنا ستاري:"سأقوم في المستقبل القريب بزيارة الى روسيا، حيث يشارك عدد كبير من الشركات الإيرانية المعرفية في معرض التكنولوجيا الروسي، كما سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتقنية، ويسرني أن علاقاتنا تشهد مزيدا من التطوير خاصة في مجال التجارة والمجالات الجديدة للشركات المعرفية.