المرشح الأبرز لخلافة تيريزا ماي يعترف بتعاطي الكوكايين

أعلن مايكل جوف، المرشح البارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه في عدة مناسبات.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، أوضح جوف أنه تعاطى الكوكايين خلال تجمعات عندما كان صحفيا شابا.

وقال جوف: "كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".

وأضاف "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما. وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".

واستقالت تيريزا ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الاثنين المقبل، على أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو/ تموز.