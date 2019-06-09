المرشح الأبرز لخلافة تيريزا ماي يعترف بتعاطي الكوكايين

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، أوضح جوف أنه تعاطى الكوكايين خلال تجمعات عندما كان صحفيا شابا.
وأضاف "من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما. وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة".
واستقالت تيريزا ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها.
ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الاثنين المقبل، على أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو/ تموز.
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