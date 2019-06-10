بوريس جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل في بريطانيا

قالت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الأحد، أن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب في البلاد.

وذكرت صحيفة "تلغراف"، التي يكتب جونسون بها عمودا أسبوعيا، أنه سيرفع الحد الذي يبدأ عنده الموظفون في دفع ضريبة دخل نسبتها 40 في المئة إلى 80 ألف جنيه إسترليني (101824 دولارا) من 50 ألف جنيه إسترليني، وفقا لوكالة رويترز.

وستتكلف هذه الخطوة نحو 9.6 مليار جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) سنويا، وستُمول من خلال الأموال المخصصة في الموازنة الحالية للتعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

If you had £10bn to spend, would you use it to raise income threshold for 40% tax band from £50k to £80k? ⁦@BorisJohnson⁩ would, says ⁦@Telegraph. Huge tax cut for those on above-average incomes — head teachers, doctors, civil servants ⁩ https://t.co/npM3K1JxB6 — Robert Peston (@Peston) ٩ يونيو ٢٠١٩

وكان بوريس جونسون، قال يوم السبت، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي، فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.

وبحسب رويترز، أكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو / أيار من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر.