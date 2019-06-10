الرئيس الأمريكي السابق كارتر يواصل إلقاء درس الأحد بعد جراحة في فخذه

قالت متحدثة باسم مركز كارتر، إن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر استأنف دروسه في مدرسة الأحد بكنيسة ماراناثا المعمدانية بمسقط رأسه بلينز في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد تماثله للشفاء من جراحة بالفخذ.

وعرضت محطة (دبليو.إس.بي) التلفزيونية المحاضرة التي ألقاها كارتر (94 عاما)، وكان مبتسما ويتحدث وهو جالس على مقعد أبيض أمام منصة، وفقا لرويترز.

وخرج كارتر يوم 16 مايو / أيار من المستشفى بعد سقوطه وكسر فخذه. وقال المركز حينئذ إنه سقط بينما كان يستعد لمغادرة منزله في جورجيا في رحلة لصيد الديك الرومي.

Former President Jimmy Carter returns to teach Sunday school: He had to take time off to undergo surgery for a broken hip. https://t.co/upqpAA3vGP #US pic.twitter.com/i6EuWhAA7b — Patrick (@cahulaan) ٩ يونيو ٢٠١٩

وحكم كارتر ولاية جورجيا قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 1976. وخسر مسعى للبقاء رئيسا لفترة ثانية أمام الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريجان في 1980.