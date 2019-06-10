إيران تكشف حقيقة تقديم طلب شراء صواريخ "إس 400" من روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بأنه لا يوجد طلب إيراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "لم نقدم طلبا لروسيا لشراء صواريخ إس 400… والعلماء الإيرانيون صنعوا منظومات صاروخية مهمة جدا"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"

وتوجه موسوي بالشكر لموسكو وبيكين، قائلا: "نشكر روسيا والصين على مواقفهما، إنهما التزما بالاتفاق النووي رغم كل التحديات المفروضة عليهما، وهذان البلدان كان لديهما اقتراحات فيما يخص التبادلات الاقتصادية، وكانت هذه الاقتراحات جيدة".

وتابع: "نأمل أن تكون الخطوات القادمة حاجبة للإرهاب الاقتصادي الأمريكي".