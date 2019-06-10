إجلاء متنزهين جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس والتهم نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا، وفقا لـ "رويترز".
BRUSH FIRES 6/9/19 Three @LACoFireAirOps helicopters with assistance from @LAFDAirOps worked to help knock down the #SkyFire near Santa Clarita and the #SloanFire near Castaic. (📷@resqric) With @LACoFD @VCFD @SCVSHERIFF @CHP_Newhall @SFMagicMountain pic.twitter.com/guAY4sa8BX— LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) June 10, 2019
وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20 في المئة من قطره.
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