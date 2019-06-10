إجلاء متنزهين جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن حريق غابات استعر في جنوب ولاية كاليفورنيا أدى إلى إجلاء متنزهين ترفيهيين، أمس الأحد (9 يونيو/ حزيران)، لكن لم تتعرض أي منازل للخطر كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس والتهم نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا، وفقا لـ "رويترز".

وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات وشكلوا خطوط احتواء حول 20 في المئة من قطره.