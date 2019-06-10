ظريف: الهدف المشترك لإيران وألمانيا هو المحافظة على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ما زالت ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وقد توقف التزاماتها حسب تصرفات الشركاء في الاتفاق.

طهران- سبوتنيك. وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين: "إيران أثبتت أنها ما زالت ملتزمة بتعهداتها الدولية وهناك 19 تقرير من الوكالة الدولية تؤيد ذلك".

وأضاف ظريف: "نحن على أتم الاستعداد أن نواصل تنفيذ خطوات خطة العمل المشترك للاتفاق النووي أو نوقفها حسب ما يقوم به شركائنا".

وأشار ظريف إلى أن "الهدف المشترك بيننا وبين ألمانيا هو المحافظة على الاتفاق النووي والحد من التوتر والمحافظة على حقوق إيران في هذا الاتفاق".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على أهمية مواصلة المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن زيادة التوتر لن يخدم أي طرف.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين في طهران: "من المهم أن تتواصل المحادثات مع إيران والتبادل الصريح لوجهات النظر".

وأضاف ماس أن "زيادة التوتر قد تؤدي لخروج العملية عن السيطرة، وهذا الأمر لا يخدم أي طرف".

كما أعلن ماس: "تحدثنا طويلا اليوم مع ظريف حول الاتفاق النووي"، مؤكدا: "نحن ندعم هذا الاتفاق ونحاول تطبيق آلية انستكس".