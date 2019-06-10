الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد ركابا في محطة قطارات

أطلقت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، النار على رجل هدد ركابا في محطة قطارات في مدينة مالمو.

وقالت صحيفة "ذا لوكال" السويدية، إن الشرطة أطلقت النار على رجل كان يهدد ركابا في محطة مالمو المركزية.

كما أشارت الشرطة السويدية إلى أنه تم إخلاء المحطة، وتم استدعاء فريق من المفرقعات إلى مكان الحادث للتعرف على طبيعة بعد الطرود المشبوهة.

#malmo attack at Central station. Man shut down, shouted i have a bomb pic.twitter.com/ql5C7a7LfV — Pieter Cortenbach (@cortenbach) June 10, 2019

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وأوضحت الصحيفة أنه الرجل كان يهدد ضابط الشرطة، كالي بيترسون وعدد من الركاب، لكن فرق خدمات الطوارئ اضطرت لإطلاق النار عليه.

وكانت السويد قد واجهت هجوما إرهابيا خطيرا في عام 2017، بعدما ارتطم أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بشاحنته في عدد كبير من الحشود.

BREAKING: Malmö police shoot man in train station in broad daylight https://t.co/LUYl49m111 pic.twitter.com/MU7gBLAe8w — The Local Sweden (@TheLocalSweden) June 10, 2019

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وتقع محطة مالمو المركزية، أحد المناطق المنتشر فيها جرائم المخدرات وحروب العصابات.