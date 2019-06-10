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13:33 10 يونيو/ حزيران 2019
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    إيران تفرج خلال ساعات عن اللبناني نزار زكا المتهم بالتجسس لصالح أمريكا

    © Sputnik . Ronald Zak
    العالم
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    أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال ساعات الإفراج عن اللبناني نزار زكا، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات لإدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

    وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن مصدر وصفه بـ "المطلع"، أنه "سيتم الإفراج عن نزار زكا اللبناني الحامل للإقامة الأمريكية خلال الساعات المقبلة بعد طلب من الرئيس اللبناني ووساطة من أمين عام حزب الله ومتابعة من (مدير عام الأمن العام اللبناني) اللواء عباس إبراهيم".

    سجن
    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
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    وذكر المصدر أنه لم تجر في هذا السياق أي مفاوضات على أي مستوى مع أي شخص أو حكومة وأن هذا الأمر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة نصرالله لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    وكان نزار زكا قد اعتقل عام 2015 من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

    وكنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد أعلنت، أمس الأحد، أن اللواء عباس إبراهيم غادر بيروت متوجها إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق سراح المواطن اللبناني.

    وكان نزار زكا تلقى دعوة لزيارة إيران من مسؤول حكومي عام 2015، لكنه اختفى بعد حضور مؤتمر في طهران.

    وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية، في وقت لاحق من ذلك العام، أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية وأن الحرس الثوري اعتقله.

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