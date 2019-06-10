مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التوتر بين واشنطن وطهران في تزايد ويجب تقليله

أوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن التوتر بين واشنطن وطهران في تزايد ومن الجيد تقليل هذا التوتر.

القاهرة — سبوتنيك. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن معدل إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع في الفترة الأخيرة، ولم يوضح أرقام محددة.

وقال أمانو، في كلمة له اليوم الإثنين إن "معدلات إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب في تزايد منذ آخر تقرير والأمر متغير".

وأضاف "لا أود الكشف عن أرقام محددة وذلك بسبب التذبذب في هذه الأرقام. ولكن هناك زيادة".

وأوضح أمانو أن "معدلات الإنتاج أمر وإمكانية استخدامه أمر أخر سواء في البحوث أو غيره ولا نعرف إذا كانت إيران ستصل لهذه المرحلة أم لا".

وحول التوتر القائم بين واشنطن وطهران، أكد أمانو "نحن لسنا طرفا في الاتفاق النووي ولست في موقع لأقول ما هو نموذج الحوار المفضل بين إيران و أميركا".

وتابع "مهمتنا هي التحقق. لكن من الواضح أن التوتر في تزايد، ومن الجيد تقليل هذا التوتر عبر الحوار".