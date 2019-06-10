تركيا تحتج رسميا على سوء معاملة منتخبها الوطني في أيسلندا

قدمت تركيا عبر سفارتها في النرويج، مذكرة احتجاج إلى السلطات الأيسلندية، بسبب سوء معاملة المنتخب الوطني التركي في مطار العاصمة الأيسلندية، ريكيافيك.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن أنقرة أدانت في مذكرتها الاحتجاجية، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الأيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.

وأشارت أنقرة إلى المواقف العدائية التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى أيسلندا.

وللتعبير عن استياء أنقرة وتوفير التدابير الأمنية اللازمة للمنتخب الوطني، توجه السفير التركي في النرويج فاضلي تشورامان إلى أيسلندا.

ووصل المنتخب التركي لكرة القدم، أمس الأحد، إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الأيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش. وأجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

وتصدر المنتخب التركي المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا. وكان المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضية، انتصارا كاسحا على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.