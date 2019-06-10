قال رئيس أمانة الصناعة في وزارة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، أن واشنطن لم تستجب لاقتراح أنقرة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تتعلق بـ "إس 400".

وأضاف دمير للصحفيين "موقف تركيا بخصوص منظومة "إس 400" واضح، أما إذا كان لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن الجانب التقني، فقد قلنا عشرات المرات أننا مستعدون لمناقشة الأمر. ومع ذلك لا توجد مبادرة من الجانب الآخر حتى الآن بشأن تكوين مجموعة عمل لمناقشة هذا الموضوع ".

وأمهلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الجمعة الماضي، تركيا حتى 31 يوليو/ تموز المقبل، للتخلي عن صفقة صواريخ "إس-400" مع روسيا.

وبينما تصر تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمقاتلات "إف 35" الشبحية، إذا لم توقف صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس 400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية، إذا حصلت تركيا على كلاهما.

وتشهد العلاقات بين البلدين مرحلة متأزمة بسبب صفقة صواريخ "إس 400"، التي تعاقدت تركيا عليها مع روسيا.