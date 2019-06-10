قبيلة دوغون تقتل 95 شخصا من قبيلة الفولاني بهجوم على قرية بوسط مالي

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب قناة "فرانس 24"، وقع الهجوم على قرية سوباني، من قبيلة دوغون، بمنطقة موبتي وسط البلاد، والتي تشهد صدامات بين تلك القبيلة وقبيلة الفولاني.
وأكدت وزارة الدفاع المالية لـ "فرانس 24"، حصيلة القتلى، ولكنها أضافت أن 19 آخرين مازالوا في عداد المفقودين، ما قد يرفع حصيلة الضحايا.
ولم يتضح بعد لأي جهة تنتمي المجموعة المسلحة التي هاجمت القبيلة.
وتعاني مالي، منذ سنوات، من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، وبالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة.
ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.
يذكر أن حكومة مالي كانت قد أعلنت عن خطة لنزع السلاح، وإعادة دمج الميلشيات في القوات المسلحة، وتعزيز الجهاز الأمني في وسط البلاد.
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