السلطات الأفغانية تطلق سراح 170 سجينا من عناصر طالبان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الرسمية أطلقت سراح 170 سجيناً من عناصر طالبان من السجن المركزي في كابول اليوم، وهي الدفعة الأولى من زهاء 900 سجين أعلن الرئيس محمد اشرف غني الإفراج عنهم خلال عيد الفطر.

كابول — سبوتنيك. ونقلت قناة طلوع نيوز عن مصدر لم تسمه أن: "الحكومة أفرجت اليوم عن 170 عنصراً بحركة طالبان، معتقلين في سجن بول تشرخي بضواحي كابول"، وأضاف "من المقرر الإفراج عن 130 معتقل آخر يوم غد".

وبحسب المحطة، فأن المفرج عنهم هم أعضاء في الحركة كانوا يقضون فترات متفاوتة من الحكم بالسجن على خلفية أنشطة وقضايا إرهابية.

وكان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، أعلن في اليوم الأول من عيد الفطر عن قرارا بالإفراج عن نحو 900 معتقل من السجون الحكومية، وبرر الخطوة بانها تأتي استجابة لتوصيات مجلس اللويا جيرغا الذي التئم قبيل شهر رمضان في كابول بحضور 3200 مشارك من كافة أنحاء البلاد.

وأوضح حمدالله محب مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني، خلال لقاء مع قناة طلوع نيوز مساء الأحد، أن جميع اللذين سيتم الإفراج عنهم "هم أعضاء في حركة طالبان".

ولم يصدر بعد تعليق من جانب حركة طالبان حول القضية.

وتأتي عملية الإفراج عن أسرى طالبان في سجون الحكومة الأفغانية فيما لا تزال الحركة عند موقفها بعدم الدخول في حوار مع المسؤولين في كابول على الرغم من عقد 6 جولات من المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.